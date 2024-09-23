На одній із станцій метро Києва розпочнуть капітальний ремонт ескалаторів

З вівторка, 24 вересня, на станції метро "Берестейська" в Києві розпочнуть почерговий капітальний ремонт ескалаторів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Що відомо про ремонт ескалаторів на "Берестейській"

У комунальному підприємстві розповіли, що плановий ремонт розпочнеться на ескалаторі №1 та триватиме орієнтовно до 12 листопада.

Уточнюється, що востаннє цей ескалатор капітально ремонтували у 2012 році.

"Ескалатори метрополітену - це дороговартісні механізми, які для справної роботи потребують дбайливого ставлення та ретельних, періодичних капітальних ремонтів. Відповідно до технологічних процесів, ці ремонти проводять орієнтовно раз на 10-12 років після пробігу у 150 тисяч кілометрів" , - пояснили у прес-службі столичного метрополітену.

Зазначається, що в межах цих робіт:

ескалатор повністю розбирають

зношені запчастини замінюють

проводять інші необхідні роботи

Правила користування ескалатором

У КП "Київський метрополітен" киянам і гостям столиці нагадали, що для безпечних поїздок пасажири мають дотримуватися простих правил користування ескалатором:

триматися за поручень

не заступати за обмежувальну лінію

не сидіти на східцях ескалатора

не бігти ескалатором

тримати дітей за руку, а зовсім маленьких - на руках

Компоненти ескалатора (фото: metro.kyiv.ua)

Рух "синьою" гілкою столичного метро

Нагадаємо, у грудні 2023 року стало відомо про підтоплення станцій на "синій" гілці столичної підземки. Після цього рух потягів між станціями "Деміївська" та "Теремки" обмежили - щоб провести ремонт.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв тоді, що причинами підтоплення стали помилки під час проектування та неякісне будівництво тунелю метро.

Через підтоплення тунелю правоохоронці відкрили кримінальну справу, а низка чиновників отримала підозри.

Тим часом від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" запустили близько сотні тролейбусів та автобусів, що дублювали маршрути закритих станцій метрополітену.

12 вересня 2024 року станції "синьої" гілки столичного метро відновили свою роботу, а тимчасові автобусні маршрути були закриті.