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На одной из станций метро Киева начнут капитальный ремонт эскалаторов

На одной из станций метро Киева начнут капитальный ремонт эскалаторов
Фото: Facebook

Со вторника, 24 сентября, на станции метро "Берестейская" в Киеве начнут капитальный ремонт эскалаторов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Что известно о ремонте эскалаторов на "Берестейской"

В коммунальном предприятии рассказали, что плановый ремонт начнется на эскалаторе №1 и продлится ориентировочно до 12 ноября.

Уточняется, что последний раз этот эскалатор капитально ремонтировали в 2012 году.

"Эскалаторы метрополитена - это дорогостоящие механизмы, которые для исправной работы требуют бережного отношения и тщательных, периодических капитальных ремонтов. Согласно технологическим процессам, эти ремонты проводят ориентировочно раз в 10-12 лет после пробега в 150 тысяч километров", - объяснили в пресс-службе столичного метрополитена.

Отмечается, что в пределах этих работ:

  • эскалатор полностью разбирают
  • изношенные запчасти заменяют
  • проводят другие необходимые работы

Правила пользования эскалатором

В КП "Киевский метрополитен" киевлянам и гостям столицы напомнили, что для безопасных поездок пассажиры должны соблюдать простые правила пользования эскалатором:

  • держаться за поручень
  • не заступать за ограничительную линию
  • не сидеть на ступеньках эскалатора
  • не бежать по эскалатору
  • держать детей за руку, а совсем маленьких - на руках
В последний раз такое было 12 лет назад. На одной из станций метро Киева пассажиров ждут изменения
Компоненты эскалатора (фото: metro.kyiv.ua)

Движение по "синей" ветке столичного метро

Напомним, в декабре 2023 года стало известно о подтоплении станций на "синей" ветке столичной подземки. После этого движение поездов между станциями "Демеевская" и "Теремки" ограничили - чтобы провести ремонт.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал тогда, что причинами подтопления стали ошибки при проектировании и некачественное строительство тоннеля метро.

Из-за подтопления тоннеля правоохранители возбудили уголовное дело, а ряд чиновников получили подозрения.

Между тем, от станции метро "Теремки" до станции "Лыбидская" запустили около сотни троллейбусов и автобусов, дублировавших маршруты закрытых станций метрополитена.

12 сентября 2024 года станции "синей" ветки столичного метро возобновили свою работу, а временные автобусные маршруты были закрыты.

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