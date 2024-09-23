У Києві нормалізувалася якість повітря – влада

У столиці нормалізувалася якість повітря, наразі спостерігається низький рівень забрудненості.﻿ Про це йдеться в повідомленні КМДА, повідомляє Укрінформ.

"Станом на 15:00 23 вересня якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються" , - йдеться у повідомленні.

На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря на правому та лівому березі Дніпра у Києві загальний індекс якості повітря становить від 36 до 46 (низький рівень забрудненості).

Як повідомлялося, у Києві та околицях станом на ранок 23 вересня спостерігалося тимчасове погіршення якості повітря через горіння торф'яників і пожежі в екосистемах.