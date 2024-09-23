У Києві нормалізувалася якість повітря – влада
У столиці нормалізувалася якість повітря, наразі спостерігається низький рівень забрудненості. Про це йдеться в повідомленні КМДА, повідомляє Укрінформ.
"Станом на 15:00 23 вересня якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються", - йдеться у повідомленні.
На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря на правому та лівому березі Дніпра у Києві загальний індекс якості повітря становить від 36 до 46 (низький рівень забрудненості).
Як повідомлялося, у Києві та околицях станом на ранок 23 вересня спостерігалося тимчасове погіршення якості повітря через горіння торф'яників і пожежі в екосистемах.