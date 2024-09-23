В Киеве нормализовалось качество воздуха – власть

В столице нормализовалось качество воздуха, сейчас наблюдается низкий уровень загрязненности. Об этом говорится в сообщении КГГА, сообщает Укринформ.

"По состоянию на 15:00 23 сентября качество воздуха в Киеве нормализовалось. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предварительные рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются" , - говорится в сообщении.

На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха на правом и левом берегу Днепра в Киеве общий индекс качества воздуха составляет от 36 до 46 (низкий уровень загрязненности).

Как сообщалось, в Киеве и окрестностях по состоянию на утро 23 сентября наблюдалось временное ухудшение качества воздуха из-за горения торфяников и пожара в экосистемах.