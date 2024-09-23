В Україні зупинився призов обмежено придатних до 25 років - нардеп

У понеділок, 23 вересня, в Україні офіційно зупинили призов до армії обмежено придатних із 18 до 25 років. Заклик таких громадян можливий лише за письмовою згодою. Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко, повідомляє Новое время.

Він також уточнив, що в директиві Командування Сухопутних Військ на Оперативні Командування і ТЦК 116/2/1/21409 від 19 вересня в пункті 1 зазначено, що чоловіків з 18 до 25 років не можна мобілізувати.

«Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла в обласні та районні ТЦК» , — додав він.

Нардеп також зазначив, що тепер чоловіки віком 50−60 років можуть бути мобілізовані тільки за окремим мобілізаційним розпорядженням, яке видається Генштабом на конкретну людину.

У комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради розглядали законопроєкт, який пропонує чоловіків віком до 25 років, які раніше мали статус обмежено придатних, були звільнені від проходження строкової служби й перебувають на обліку військовозобов'язаних, прирівняти до призовників і не мобілізувати до 25 років.

У Генштабі ЗСУ тоді заявили, що виступають проти цього.