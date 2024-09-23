В Украине остановился призыв ограниченно пригодных до 25 лет - нардеп
В понедельник, 23 сентября, в Украине официально остановили призыв в армию ограниченно пригодных с 18 до 25 лет. Призыв таких граждан возможен только по письменному согласию.Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко, сообщает Новое время.
Он также уточнил, что в директиве Командования Сухопутных Войск на Оперативные Командования и ТЦК 116/2/1/21409 от 19 сентября в пункте 1 указано, что мужчин с 18 до 25 лет нельзя мобилизировать.
«Эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК», — добавил он.
Нардеп также отметил, что теперь мужчины в возрасте 50−60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению, которое выдается Генштабом на конкретного человека.
В комитете по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады рассматривали законопроект, который предлагает мужчин до 25 лет, которые ранее имели статус ограниченно годных, были освобождены от прохождения срочной службы и находятся на учете военнообязанных, приравнять к призывникам и не мобилизовать до 25 лет.
В Генштабе ВСУ тогда заявили, что выступают против этого.