В Украине остановился призыв ограниченно пригодных до 25 лет - нардеп

В понедельник, 23 сентября, в Украине официально остановили призыв в армию ограниченно пригодных с 18 до 25 лет. Призыв таких граждан возможен только по письменному согласию.Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко, сообщает Новое время.

Он также уточнил, что в директиве Командования Сухопутных Войск на Оперативные Командования и ТЦК 116/2/1/21409 от 19 сентября в пункте 1 указано, что мужчин с 18 до 25 лет нельзя мобилизировать.

«Эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК» , — добавил он.

Нардеп также отметил, что теперь мужчины в возрасте 50−60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению, которое выдается Генштабом на конкретного человека.

В комитете по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады рассматривали законопроект, который предлагает мужчин до 25 лет, которые ранее имели статус ограниченно годных, были освобождены от прохождения срочной службы и находятся на учете военнообязанных, приравнять к призывникам и не мобилизовать до 25 лет.

В Генштабе ВСУ тогда заявили, что выступают против этого.