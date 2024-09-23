Ізраїль заявив про удари по об'єктах "Хезболли", Ліван повідомив про понад сотню загиблих
Ізраїль заявив, що 23 вересня завдав понад 300 ударів по об’єктах радикального проіранського угруповання «Хезболла» на півдні Лівану. Міністерство оборони Лівану заявило, що в результаті атак загинули близько 100 людей, сотні поранені, повідомляє Радіо Свобода.
З повідомлення не можна зрозуміти, скільки загиблих були членами «Хезболли», а скільки – мирними жителями.
Атака стала наймасовішою від жовтня 2023 року, коли після початку бойових дій у Секторі Гази загострилася і ситуація на ізраїльсько-ліванському кордоні.
23 вересня Ізраїль уперше закликав жителів південного Лівану евакуюватися з будинків та інших будівель, де, за ізраїльськими даними, зберігається зброя. Ізраїль попередив, що військові завдаватимуть «масштабних ударів» по угрупованню, визнаному терористичним в Ізраїлі та США.
Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода