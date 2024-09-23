Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы", Ливан сообщил о более сотни погибших

Израиль заявил, что 23 сентября нанес более 300 ударов по объектам радикальной проиранской группировки "Хезболла" на юге Ливана. Министерство обороны Ливана заявило, что в результате атак погибли около 100 человек, сотни ранены, сообщает Радио Свобода.

Из сообщения нельзя понять, сколько погибших были членами «Хезболла», а сколько – мирными жителями.

Атака стала самой массовой с октября 2023 года, когда после начала боевых действий в Секторе Газа обострилась и ситуация на израильско-ливанской границе.

23 сентября Израиль впервые призвал жителей южного Ливана эвакуироваться из домов и других построек, где, по израильским данным, хранится оружие. Израиль предупредил, что военные будут наносить «масштабные удары» по группировке, признанной террористической в Израиле и США.

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