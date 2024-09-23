Майбутній Єврокомісар закликав країни ЄС накопичувати запаси снарядів

Депутат Європарламенту від Литви Андрюс Кубілюс закликав європейські країни накопичити запаси боєприпасів, стверджуючи, що це найкращий спосіб збільшити масштаби оборонної промисловості ЄС, щоб бути готовими до війни.Про це він заявив Financial Times, повідомляє Укрінформ.

Андрюс Кубілюс, який уже цьогоріч обійме посаду першого комісара ЄС з питань оборони в разі схвалення Європарламентом його кандидатури, заявив, що ЄС має бути готовим до ймовірного нападу Росії протягом декількох років.

«Чому в нас немає якихось критеріїв, які називаються військовою безпекою, щоб тримати на зберіганні певну кількість артилерійських снарядів і деяких інших матеріалів... скажімо, вибухівки? Ви створюєте додаткову користь для безпеки країн-членів, але, крім того, ви створюєте постійний попит на продукцію, що є найбільшою проблемою для оборонної промисловості. Їм бракує стабільних довгострокових замовлень на виробництво» , - зазначив Кубілюс.

Євродепутат підкреслив, що немає потреби дублювати роль НАТО в питаннях безпеки, і закликав всі європейські країни об’єднуватися. Кубілюс застеріг, що не можна гаяти час, з огляду на прогноз Німеччини, що Росія може бути готова напасти на члена ЄС до 2029 року.

«Демократичні європейці повинні бути максимально об'єднані. Я бачу небезпеку нашої слабкості... і у Путіна може виникнути спокуса шукати додаткові пригоди. Але китайці також спостерігають і зроблять один простий висновок: Захід досить слабкий. Незважаючи на те, що сукупна західна економічна купівельна спроможність у 25 разів сильніша за російську, ми не здатні перемогти. У чому причина? Це питання політичної волі» , - наголосив Кубілюс.

Депутат Європарламенту також сказав, що хоче тісніше співпрацювати з українськими виробниками зброї, оскільки безпілотники і ракети змінили сучасне поле бою.