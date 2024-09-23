Будущий Еврокомиссар призвал страны ЕС накапливать запасы снарядов

Депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс призвал европейские страны накопить запасы боеприпасов, утверждая, что это самый лучший способ увеличить масштабы оборонной промышленности ЕС, чтобы быть готовыми к войне. Об этом он заявил Financial Times, сообщает Укринформ.

Андрюс Кубилюс, который уже в этом году вступит в должность первого комиссара ЕС по вопросам обороны в случае одобрения Европарламентом его кандидатуры, заявил, что ЕС должен быть готов к вероятному нападению России в течение нескольких лет.

«Почему у нас нет каких-то критериев, которые называются военной безопасностью, чтобы держать на хранении определенное количество артиллерийских снарядов и некоторых других материалов... скажем, взрывчатки? Вы создаете дополнительную пользу для безопасности стран-членов, но, кроме того, вы создаете постоянный спрос на продукцию, являющуюся наибольшей проблемой для оборонной промышленности. Им не хватает стабильных долгосрочных заказов на производство» , - отметил Кубилюс.

Евродепутат подчеркнул, что нет необходимости дублировать роль НАТО в вопросах безопасности и призвал все европейские страны объединяться. Кубилюс предостерег, что нельзя терять время, учитывая прогноз Германии, что Россия может быть готова напасть на члена ЕС до 2029 года.

«Демократические европейцы должны быть максимально объединены. Я вижу опасность нашей слабости... и у Путина может возникнуть соблазн искать дополнительные приключения. Но китайцы также наблюдают и сделают один простой вывод: Запад довольно слаб. Несмотря на то, что совокупная западная экономическая покупательная способность в 25 раз сильнее российской, мы не способны победить. В чем причина? Это вопрос политической воли» , - подчеркнул Кубилюс.

Депутат Европарламента также сказал, что хочет более тесно сотрудничать с украинскими производителями оружия, поскольку беспилотники и ракеты сменили современное поле боя.