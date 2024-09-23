РФ щомісяця витрачає понад $1 млрд на виробництво ракет та дронів - Forbes

Виробництво ракет вартує Росії щомісяця 1,1 млрд доларів, дронів – близько 100 млн доларів.﻿ Такі розрахунки наводить видання Forbes Ukraine у своєму матеріалі, повідомляє Економічна правда.

Співрозмовник видання у розвідці каже, що сумарний темп виробництва у РФ становить 132–171 ракета на місяць.

Найбільше грошей - 585 мільйонів доларів на місяць - Росія витрачає на виробництво крилатих ракет типу Х-101. На "Калібри" - 228 мільйонів доларів щомісяця.

Ракет цих типів РФ виробляє в середньому щомісяця 45 та 35 штук відповідно.

Щомісяця нові ракети "Іскандер-К" та "Онікс" коштують РФ 38 та 13 мільйонів доларів, а їхня кількість мала відносно інших крилатих ракет - 10-15 та до 10 одиниць на місяць відповідно.

На виробництво балістичних ракет "Іскандер-М" та "Кинджал" Росія щомісяця витрачає 135 та 60 мільйонів доларів. Щомісяця з конвеєра сходить близько 45 Іскандерів та до 6 "Кинджалів".

На дрони-камікадзе типу Shahed-136 військова машина РФ витрачає близько 100 мільйонів доларів і виробляє понад 500 одиниць щомісяця.