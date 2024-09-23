РФ ежемесячно тратит более $1 млрд на производство ракет и дронов – Forbes

Производство ракет стоит России ежемесячно 1,1 млрд долларов, дронов - около 100 млн долларов.﻿ Такие расчеты приводит издание Forbes Ukraine в своем материале, сообщает Экономическая правда.

Собеседник издания в разведке говорит, что суммарный темп производства в РФ составляет 132-171 ракета в месяц.

Больше всего денег - 585 миллионов долларов в месяц - Россия тратит на производство крылатых ракет типа Х-101. На "Калибры" - 228 миллионов долларов ежемесячно.

Ракет этих типов РФ производит в среднем ежемесячно 45 и 35 штук соответственно.

Ежемесячно новые ракеты "Искандер-К" и "Оникс" стоят РФ 38 и 13 миллионов долларов, а их количество мало относительно других крылатых ракет - 10-15 и до 10 единиц в месяц соответственно.

На производство баллистических ракет "Искандер-М" и "Кинжал" Россия ежемесячно тратит 135 и 60 миллионов долларов. Ежемесячно с конвейера сходит около 45 Искандеров и до 6 "Кинжалов".

На дроны-камикадзе типа Shahed-136 военная машина РФ тратит около 100 миллионов долларов и производит более 500 единиц ежемесячно.