СБУ перевірить начштаба Безпілотних систем Гладкого на запит Сирського - ЗМІ

Служба безпеки України отримала запит від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про перевірку начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого, якого раніше усунули від виконання службових обов'язків. З посиланням на відповідь пресслужби СБУ, повідомляє Суспільне.

У СБУ уточнили, що відповідно до законодавства, результати перевірки будуть передані Головнокомандувачу ЗСУ в установленому порядку.

3 вересня керівник пресслужби СБУ Артем Дехтяренко заявив, що спецслужби не здійснювали перевірку Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу Сил безпілотних систем та не отримували відповідних запитів.

30 серпня проєкт DeepState повідомив, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначено капітана першого рангу Романа Гладкого. За даними аналітиків, командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський нібито був проти цього призначення, тож наразі всередині «порушена робота, яка створює певні перешкоди».

Раніше у ЗМІ наводили суперечливі факти біографії Гладкого, дружина якого нібито має російське громадянство і після 2014 року жила у Криму, а дочка, як стверджується, виступала на змаганнях із плавання під прапором країни-агресора. Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Збройні сили України називають Гладкого офіцером з багаторічним досвідом служби та відповідною військовою освітою.

У 2020−2023 роках він обіймав посади заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об'єднаних сил та заступника командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Також Гладкий проходив підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної війни виконував завдання «на різних важливих напрямках», зазначали військові.