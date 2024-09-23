СБУ проверит начштаба Беспилотных систем Гладкого по запросу Сырского - СМИ

Служба безопасности Украины получила запрос от Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о проверке начальника штаба командования Сил беспилотных систем Ром﻿ана Гладкого, которого ранее отстранили от исполнения служебных обязанностей.﻿ Со ссылкой на ответ пресс-службы СБУ, сообщает Суспільне.

В СБУ уточнили, что в соответствии с законодательством, результаты проверки будут переданы Главнокомандующему ВСУ в установленном порядке.

3 сентября руководитель пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко заявил, что спецслужбы не осуществляли проверку Гладкого перед его назначением на должность начальника штаба Сил беспилотных систем и не получали соответствующих запросов.

30 августа проект DeepState сообщил, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначен капитан первого ранга Роман Гладкий. По данным аналитиков, командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский якобы был против этого назначения, поэтому сейчас внутри «нарушена работа, которая создает определенные препятствия».

Ранее в СМИ приводили противоречивые факты биографии Гладкого, жена которого якобы имеет российское гражданство и после 2014 года жила в Крыму, а дочь, как утверждается, выступала на соревнованиях по плаванию под флагом страны-агрессора. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Вооруженные силы Украины называют Гладкого офицером с многолетним опытом службы и соответствующим военным образованием.

В 2020—2023 годах он занимал должности заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил и заместителя командующего Объединенных сил ВСУ. Также Гладкий проходил подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной войны выполнял задачи «на разных важных направлениях», отмечали военные.