Telegram "зливатиме" дані користувачів за порушення

CEO Telegram анонсував зміну політики конфіденційності з метою боротьби зі «зловживаннями злочинців» на цій платформі, повідомляє Новое время.

Засновник популярного месенджера оголосив про це рішення у своєму офіційному каналі. Він повідомив, що нововведення стали частиною масштабної роботи з боротьби з незаконною діяльністю за допомогою соцмереж. Також Дуров пообіцяв, що анонсована ним співпраця з правоохоронними органами має зробити месенджер безпечнішим.

«Щоб ще більше утримати злочинців від зловживання Telegram Пошуком, ми оновили наші Умови надання послуг і Політику конфіденційності, забезпечивши їхню однаковість у всьому світі. Ми роз’яснили, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам у відповідь на обґрунтовані юридичні запити.