Telegram будет "сливать" данные пользователей за нарушения

CEO Telegram анонсировал изменение политики конфиденциальности с целью борьбы со «злоупотреблениями преступников» на этой платформе, сообщает Новое время.

Основатель популярного мессенджера объявил об этом решении в своем официальном канале. Он сообщил, что нововведения стали частью масштабной работы по борьбе с незаконной деятельностью с помощью соцсетей. Также Дуров пообещал, что анонсированное им сотрудничество с правоохранительными органами должно сделать мессенджер более безопасным.

«Чтобы еще больше удержать преступников от злоупотребления Telegram Поиском, мы обновили наши Условия предоставления услуг и Политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Мы разъяснили, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы.