У російському Омську підлітки підпалили гелікоптер Мі-8 - росЗМІ

У Росії на авіабазі в Омську двоє підлітків підпалили гелікоптер Мі-8, використовуючи коктейль Молотова. Про це пише російський Telegram-канал Baza, повідомляє Новое время.

За попередньою інформацією, школярі проникли на авіабазу ввечері 21 вересня. Вони кинули у гелікоптер пляшку із запальною сумішшю і зникли з місця події.

Пізніше 16-річних школярів затримали. Вони розповіли, що завдання спалити вертоліт нібито отримали через Telegram, а за роботу їм пропонували «велику суму грошей» — 20 тисяч доларів.

За інформацією російських пропагандистів зі 112, вертоліт зазнав серйозних пошкоджень.

Це вже не перший подібний випадок. Раніше в ніч на 11 вересня двоє хлопців віком 13 і 14 років пробралися на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська Тюменської області, після чого облили гелікоптер Мі-8 горючою рідиною і підпалили.