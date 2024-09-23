В российском Омске подростки подожгли вертолет Ми-8 - росСМИ

В России на авиабазе в Омске двое подростков подожгли вертолет Ми-8, используя коктейль Молотова.﻿ Об этом пишет российский Telegram-канал Baza, сообщает Новое время.

По предварительной информации, школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября. Они бросили в вертолет бутылку зажигательной смесью и скрылись с места происшествия

Позже 16-летних школьников задержали. Они рассказали, что задание сжечь вертолет якобы получили через Telegram, а за работу им предлагали «крупную сумму денег» — 20 тысяч долларов.

По информации российских пропагандистов из 112, вертолет получил серьезные повреждения.

Это уже не первый подобный случай. Ранее в ночь на 11 сентября двое парней в возрасте 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска Тюменской области, после чего облили вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.