Україна впровадила нову технологію дронових атак - Умєров

Україна першою у світі впровадила технологію "рою дронів", яку активно використовує проти Росії﻿. Про це написав міністр оборони Рустем Умєров у своїй колонці для видання Forbes Ukraine, повідомляє Ділова столиця.

"Наші дрони показали, що таке справжнє moscow never sleeps. Сьогодні українські дрони літають на понад 1000 км, долітають до Мурманська та Надволжя, знищують російські нафтопереробні заводи та аеродроми. Україна першою у світі запровадила технологію "рою дронів". Тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога" , — зазначив він.

Умєров додав, що українські дрони знищували пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО та місця дислокації особового складу російської армії.

За словами міністра, активне використання безпілотників змусило російське командування перебазувати літаки на дальні аеродроми, а також передислокувати Чорноморський флот з анексованого Криму до Краснодарського краю. За останній рік українські сили знищили 10 російських надводних кораблів/катерів та один підводний човен. А завдяки бойовій системі Міноборони DELTA ми знищили російської техніки на більше ніж $15 млрд.

Умєров повідомив, що у 2024 році Україна в декілька разів збільшила свої можливості з нанесення далекобійних ударів по Росії. В поточному році Міноборони законтрактувало дронів на понад 21 млрд грн та боєприпасів до них ще на 9 млрд грн. Крім того, для потреб Сил оборони України було закуплено понад мільйон дронів.