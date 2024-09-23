Украина внедрила новую технологию дроновых атак - Умеров

Украина первой в мире внедрила технологию "роя дронов", которую активно использует против России﻿. Об этом написал министр обороны Рустем Умеров в своей колонке для издания Forbes Ukraine, сообщает Деловая столица.

"Наши дроны показали, что такое по-настоящему moscow never sleeps. Сегодня украинские дроны летают более чем на 1000 км, долетают до Мурманска и Надволжья, уничтожают российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы. Украина первой в мире ввела технологию "роя дронов". Только за последний год удалось уничтожить или повредить более 200 целей на территории врага" , — отметил он.

Умеров добавил, что украинские дроны уничтожали пункты управления, аэродромы, корабли, системы ПВО и места дислокации личного состава российской армии.

По словам министра, активное использование беспилотников заставило российское командование перебазировать самолеты на дальние аэродромы, а также передислоцировать Черноморский флот из аннексированного Крыма в Краснодарский край. За последний год украинские силы уничтожили 10 российских надводных кораблей/катеров и одну подлодку. А благодаря боевой системе Минобороны DELTA мы уничтожили российскую технику на более чем $15 млрд.

Умеров сообщил, что в 2024 году Украина в несколько раз увеличила свои возможности по нанесению дальнобойных ударов по России. В текущем году Минобороны законтрактовало дронов более чем на 21 млрд грн и боеприпасов к ним еще на 9 млрд грн. Кроме того, для нужд Сил обороны Украины было закуплено более миллиона дронов.