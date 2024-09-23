Президент Финляндии призвал снять ограничения на удары Украины по РФ
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що західні держави включно зі США повинні зняти обмеження на далекобійні удари по території Росії. Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times, повідомляє Ділова столиця.
Стубб закликав союзників на глобальному Заході, включно зі Сполученими Штатами, "дозволити Україні боротися без зв'язаних за спиною рук і зняти" обмеження на далекобійні удари.
"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, починаючи з фінансів, починаючи з боєприпасів, починаючи з транспортних засобів, а також дозволити Україні використовувати зброю так, як вона вважає за потрібне, якщо це буде самооборона і в межах міжнародних правил", – додав він.
Президент Фінляндії наголосив, що Росія – це імперська держава, й експансія "зашита в її ДНК".
"Тому нам потрібно переконати Путіна, що йому немає сенсу продовжувати цю війну, і я думаю, що Путін повинен програти і війну, і мир, тому що єдине, що він розуміє – це сила. Головне – дозволити Україні вести цю війну без будь-яких обмежень, а все, що після цього – вторинне", – наголосив Стубб.
Фінський президент додав, що більша свобода дій України дозволить швидше наблизити "мирні переговори".