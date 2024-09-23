Президент Финляндии призвал снять ограничения на удары Украины по РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що західні держави включно зі США повинні зняти обмеження на далекобійні удари по території Росії﻿. Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times, повідомляє Ділова столиця.

Стубб закликав союзників на глобальному Заході, включно зі Сполученими Штатами, "дозволити Україні боротися без зв'язаних за спиною рук і зняти" обмеження на далекобійні удари.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, починаючи з фінансів, починаючи з боєприпасів, починаючи з транспортних засобів, а також дозволити Україні використовувати зброю так, як вона вважає за потрібне, якщо це буде самооборона і в межах міжнародних правил" , – додав він.

Президент Фінляндії наголосив, що Росія – це імперська держава, й експансія "зашита в її ДНК".

"Тому нам потрібно переконати Путіна, що йому немає сенсу продовжувати цю війну, і я думаю, що Путін повинен програти і війну, і мир, тому що єдине, що він розуміє – це сила. Головне – дозволити Україні вести цю війну без будь-яких обмежень, а все, що після цього – вторинне" , – наголосив Стубб.

Фінський президент додав, що більша свобода дій України дозволить швидше наблизити "мирні переговори".