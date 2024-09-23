Президент Финляндии призвал снять ограничения на удары Украины по РФ
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что западные государства, включая США, должны снять ограничения на дальнобойные удары по территории России. Об этом он сказал в интервью The New York Times, сообщает Деловая столица.
Стубб призвал союзников на глобальном Западе, включая Соединенные Штаты, "разрешить Украине бороться без связанных за спиной рук и снять" ограничения на дальнобойные удары.
"Мы должны продолжать поддерживать Украину, начиная с финансов, начиная с боеприпасов, начиная с транспортных средств, а также разрешить Украине использовать оружие так, как оно считает нужным, если это будет самооборона и в рамках международных правил", – добавил он.
Президент Финляндии подчеркнул, что Россия – это имперское государство и экспансия "зашита в ее ДНК".
"Поэтому нам нужно убедить Путина, что ему нет смысла продолжать эту войну, и я думаю, что Путин должен проиграть и войну, и мир, потому что единственное, что он понимает – это сила. каких ограничений, а все, что после этого – вторично", – подчеркнул Стубб.
Финский президент добавил, что большая свобода действий Украины позволит поскорее приблизить "мирные переговоры".