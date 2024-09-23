Президент Финляндии призвал снять ограничения на удары Украины по РФ

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что западные государства, включая США, должны снять ограничения на дальнобойные удары по территории России.﻿ Об этом он сказал в интервью The New York Times, сообщает Деловая столица.

Стубб призвал союзников на глобальном Западе, включая Соединенные Штаты, "разрешить Украине бороться без связанных за спиной рук и снять" ограничения на дальнобойные удары.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину, начиная с финансов, начиная с боеприпасов, начиная с транспортных средств, а также разрешить Украине использовать оружие так, как оно считает нужным, если это будет самооборона и в рамках международных правил" , – добавил он.

Президент Финляндии подчеркнул, что Россия – это имперское государство и экспансия "зашита в ее ДНК".

"Поэтому нам нужно убедить Путина, что ему нет смысла продолжать эту войну, и я думаю, что Путин должен проиграть и войну, и мир, потому что единственное, что он понимает – это сила. каких ограничений, а все, что после этого – вторично" , – подчеркнул Стубб.

Финский президент добавил, что большая свобода действий Украины позволит поскорее приблизить "мирные переговоры".