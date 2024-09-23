Енергетики повідомили, що у вівторок відключень світла не буде
В Україні у вівторок, 24 вересня, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються. Однак українців просять економити світло. З посиланням на "Укренерго", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Завтра, 24 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.
В "Укренерго" нагадали, що користуватися потужними електроприладами краще в денні години - з 10:00 до 16:00
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00", - просять українців енергетики.