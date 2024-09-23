Энергетики сообщили, что во вторник отключений света не будет

В Украине во вторник, 24 сентября, отключения электроэнергии по графикам не прогнозируются. Однако украинцев просят экономить свет.﻿ Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Завтра, 24 сентября, меры по ограничению потребления не планируются" , - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что пользоваться мощными электроприборами лучше в дневные часы - с 10:00 до 16:00