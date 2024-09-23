Энергетики сообщили, что во вторник отключений света не будет
В Украине во вторник, 24 сентября, отключения электроэнергии по графикам не прогнозируются. Однако украинцев просят экономить свет. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
"Завтра, 24 сентября, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" напомнили, что пользоваться мощными электроприборами лучше в дневные часы - с 10:00 до 16:00
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно с 16:00 до 22:00", - просят украинцев энергетики.