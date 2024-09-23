Глава ТЦК Одеської області повідомив про зниження "бусифікації"

Голова Одеського обласного ТЦК та СП Юрій Пуйко стверджує, що випадків відлову чоловіків на вулицях Одещини та доставки у військкомати стало "набагато менше".﻿﻿ З посиланням на інтерв'ю Пуйка медіапроєкту Ukrainian Witness, повідомляє Українська правда.

"Покращення в роботі є… Останнім часом даних випадків ("бусифікації" - УП) набагато стало менше" , - сказав він.

Водночас Пуйко визнав, що це явище досі існує і цьому є певні причини.

Він вважає, що в "бусифікації" винні деякі телеграм-канали, які висвітлюють ці події так, як вигідно "нашому ворогу". При цьому військовослужбовці, які затримують чоловіків, "діють у межах своїх прав, обов'язків і повноважень".

Також Пуйко бачить причину "бусифікації" у працівниках ТЦК, які повернулися з фронту та в яких є "почуття несправедливості".

Крім того, каже голова ТЦК, деякі чоловіки навмисно провокують конфлікт, щоб його зняли на камеру.

"Спеціально на публіку починають грати на руку ворогу. А в цей час по вказівці хтось проводить відеозйомку. Випадків таких є багато", - сказав він.

Юрій Пуйко очолює Одеський обласний ТЦК та СП з серпня 2024 року. З 2018 до 2019 року він був заступником військового комісара Волинського обласного військкомату.