Глава ТЦК Одесской области сообщил о снижении "бусификации"

Начальник Одесского областного ТЦК и СП Юрий Пуйко утверждает, что случаев отлова мужчин на улицах Одесской области и доставки в военкоматы стало "гораздо меньше".﻿﻿ Со ссылкой на интервью Пуйко медиапроекту Ukrainian Witness, сообщает Украинская правда.

"Улучшения в работе есть... В последнее время данных случаев ("бусификации" - УП) гораздо стало меньше" , - сказал он.

В то же время Пуйко признал, что это явление до сих пор существует и тому есть определенные причины.

Он считает, что в "бусификации" виноваты некоторые телеграмм-каналы, которые освещают эти события так, как выгодно "нашему врагу". При этом военнослужащие, которые задерживают мужчин, "действуют в рамках своих прав, обязанностей и полномочий".

Также Пуйко видит причину "бусификации" в работниках ТЦК, которые вернулись с фронта и у которых есть "чувство несправедливости".

Кроме того, говорит председатель ТЦК, некоторые мужчины намеренно провоцируют конфликт, чтобы его сняли на камеру.

"Специально на публику начинают играть на руку врагу. А в это время по указанию кто-то проводит видеосъемку. Случаев таких есть много" , - сказал он.

Юрий Пуйко возглавляет Одесский областной ТЦК и СП с августа 2024 года. С 2018 до 2019 года он был заместителем военного комиссара Волынского областного военкомата.