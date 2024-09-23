РФ атакує на Покровському напрямку малими групами, виживає 10% - Bild
Російські війська застосовують тактику малих груп під час атаки на Покровському напрямку. Вони для штурмів збираються по 50-100 осіб. З посиланням на Bild, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За даними видання, застосовуючи таку тактику росіяни намагаються закріпитись на околиці міста Селидове для подальшої атаки.
Як повідомило джерело видання, попри всі спроби противник не може дійти до свого останнього району накопичення та зібрати там необхідні для наступу сили. Саме тому останні дні росіяни намагаються атакувати флангами й обійти Селидове з двох сторін.
Українські бійці щодня виявляють там від 100 до 200 російських військових, після чого завдають по них вогонь. Саме тому до останнього укріпрайону перед Селидовим доходять 5-10%. Решта гинуть, або зазнають тяжких поранень.
"Хто зайшов на нашу землю, хто зайшов у наші райони відповідальності, вже живим не йде. Малими групами вони нас зараз взяти також не можуть. Техніку намагалися використати - дійшло до того, що ми затрофеїли у них танк T-72Б3, чим їх дуже розлютили. Тепер вони намагаються взяти нас флангами. Будемо відвертими, трохи у них це виходить, але не настільки, щоб ми почали дуже нервувати", - додало джерело Bild.