РФ атакует на Покровском направлении малыми группами, выживает 10% - Bild

Российские войска используют тактику малых групп при атаке на Покровском направлении. Они для штурмов собираются по 50-100 человек. Со ссылкой на Bild, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным издания, применяя такую тактику, россияне пытаются закрепиться на окраине города Селидово для дальнейшей атаки.

Как сообщил источник издания, при всех попытках противник не может дойти до своего последнего района накопления и собрать там необходимые для наступления силы. Именно поэтому последние дни россияне пытаются атаковать флангами и обойти Селидово с двух сторон.

Украинские бойцы ежедневно обнаруживают там от 100 до 200 российских военных, после чего наносят по ним огонь. Именно поэтому до последнего укрепрайона перед Селидовым доходят 5-10%. Остальные погибают, или испытывают тяжелые ранения.