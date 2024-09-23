Міноборони фіксує трьохкратне зростання показників мобілізації

У 2024 році показники мобілізації в Україні зросли втричі. Про це написав міністр оборони Рустем Умєров в колонці для Forbes Ukraine, повідомляє Корреспондент.

"Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових" , – написав він.

За словами очільника Міноборони, наступним кроком стане стане реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі відомство вже працює над цим.

Також Умєров розповів, що зараз відбувається цифровізації армії. Він нагадав про запуск застосунків Армія+ та Резерв+.

"У майбутньому чекаємо запуск Ветеран+" , – анонсував він.

За даними міністра, застосунок Резерв+ вже використовують близько 3,5 млн українців, які отримали електронний військово-обліковий документ.