Минобороны фиксирует трехкратный рост показателей мобилизации

В 2024 году показатели мобилизации в Украине выросли в три раза. Об этом написал министр обороны Рустем Умеров в колонке Forbes Ukraine, сообщает Корреспондент.

"Мы в три раза увеличили показатели мобилизации. И в пять раз расширили возможности для тренировки украинских военных" , – написал он.

По словам главы Минобороны, следующим шагом станет реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В настоящее время ведомство уже работает над этим.

Также Умеров рассказал, что сейчас происходит цифровизация армии. Он напомнил о запуске приложений Армия+ и Резерв+.

"В будущем ждем запуск Ветеран+" , – анонсировал он.

По данным министра, приложение Резерв+ уже используют около 3,5 млн украинцев, получивших электронный военно-учетный документ.