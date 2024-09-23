Минобороны фиксирует трехкратный рост показателей мобилизации
В 2024 году показатели мобилизации в Украине выросли в три раза. Об этом написал министр обороны Рустем Умеров в колонке Forbes Ukraine, сообщает Корреспондент.
"Мы в три раза увеличили показатели мобилизации. И в пять раз расширили возможности для тренировки украинских военных", – написал он.
По словам главы Минобороны, следующим шагом станет реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В настоящее время ведомство уже работает над этим.
Также Умеров рассказал, что сейчас происходит цифровизация армии. Он напомнил о запуске приложений Армия+ и Резерв+.
"В будущем ждем запуск Ветеран+", – анонсировал он.
По данным министра, приложение Резерв+ уже используют около 3,5 млн украинцев, получивших электронный военно-учетный документ.
"Электронными услугами Армия+ уже пользуются 230 тысяч военных, от представления рапортов всех видов до цифровизации данных по здоровью. Около 20% из них офицеры, 15% – сержантский состав. Эта цифра растет каждый день", – заверил Умеров.