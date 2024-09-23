Іран заявив, що готовий до переговорів із Заходом про війну РФ проти України

У понеділок, 23 вересня, новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що він нібито прагне «до переговорів із Заходом» про війну Росії проти України. Про це пише The Guardian, повідомляє Новое время.

Він також сказав, що Іран нібито «ніколи не схвалював російську агресію», водночас не згадавши, що його країна постачає Росії БПЛА і балістичні ракети.

«Ми готові сісти з європейцями та американцями для діалогу і переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території» , — заявив Пезешкіан.

29 липня Масуд Пезешкіан склав присягу і став дев’ятим президентом Ірану після загибелі попередника Ібрагіма Раїсі.



