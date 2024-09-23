Иран заявил, что готов к переговорам с Западом о войне РФ против Украины

В понедельник, 23 сентября, новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что он, якобы, стремится «к переговорам с Западом» о войне России против Украины.﻿ Об этом пишет The Guardian, сообщает Новое время.

Он также сказал, что Иран якобы «никогда не одобрял российскую агрессию», при этом не упомянув, что его страна поставляет России БПЛА и баллистические ракеты.

«Мы готовы сесть с европейцами и американцами для диалога и переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории» , — заявил Пезешкиан.

29 июля Масуд Пезешкиан принес присягу и стал девятым президентом Ирана после гибели предшественника Ибрагима Раиси.