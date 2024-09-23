Иран заявил, что готов к переговорам с Западом о войне РФ против Украины
В понедельник, 23 сентября, новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что он, якобы, стремится «к переговорам с Западом» о войне России против Украины. Об этом пишет The Guardian, сообщает Новое время.
Он также сказал, что Иран якобы «никогда не одобрял российскую агрессию», при этом не упомянув, что его страна поставляет России БПЛА и баллистические ракеты.
«Мы готовы сесть с европейцами и американцами для диалога и переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории», — заявил Пезешкиан.
29 июля Масуд Пезешкиан принес присягу и стал девятым президентом Ирана после гибели предшественника Ибрагима Раиси.