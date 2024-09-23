Президент Ірану виключив постачання ракет Росії
Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що його країна не постачає Росії балістичні ракети та не підтримує агресію Кремля проти України. З посиланням на Washington Post, повідомляє Ділова столиця.
Про це він заявив в Нью-Йорку, куди він приїхав для участі у засіданні Генеральної асамблеї ООН.
"Ми також не прагнемо війни в Україні. І до цього моменту, до того моменту, який я міг прослідкувати з моменту вступу на посаду, ми не постачали і не будемо постачати їм (Росії — ред.) жодних балістичних ракет", — сказав Пезешкіян.
"Ми не схвалювали російську агресію проти території України", — додав він.