Президент Ирана исключил поставки ракет России

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что его страна не поставляет России баллистические ракеты и не поддерживает агрессию Кремля против Украины. Со ссылкой на Washington Post, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил в Нью-Йорке, куда он приехал для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

"Мы также не стремимся к войне в Украине. И к этому моменту, к тому моменту, который я мог проследить с момента вступления в должность, мы не поставляли и не будем поставлять им (России — ред.) никаких баллистических ракет" , — сказал Пезешкиян.