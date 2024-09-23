Президент Ирана исключил поставки ракет России
Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что его страна не поставляет России баллистические ракеты и не поддерживает агрессию Кремля против Украины. Со ссылкой на Washington Post, сообщает Деловая столица.
Об этом он заявил в Нью-Йорке, куда он приехал для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН.
"Мы также не стремимся к войне в Украине. И к этому моменту, к тому моменту, который я мог проследить с момента вступления в должность, мы не поставляли и не будем поставлять им (России — ред.) никаких баллистических ракет", — сказал Пезешкиян.
"Мы не одобряли российскую агрессию против территории Украины", — добавил он.