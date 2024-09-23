Президент Чехії закликав Україну змиритися з окупацією деяких територій

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україні необхідно змиритись з тим, що деякі території можуть залишитись під контролем Росії. Навіть якщо це буде тимчасовий контроль. З посиланням на The New York Times, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як заявив Павел, українцям та їхнім прихильникам настав час подивитися правді у вічі. На його думку, в момент, коли дружні до Росії країни підривають європейську єдність щодо війни, Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій.

"Найбільш вірогідним результатом війни буде те, що частина української території опиниться під російською окупацією, тимчасово" , - сказав Павел.

Додавши, що це "тимчасове" може тривати роками.