Президент Чехии призвал Украину смириться с оккупацией некоторых территорий

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине необходимо смириться с тем, что некоторые территории могут оставаться под контролем России. Даже если это будет временный контроль. Со ссылкой на The New York Times, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как заявил Павел, украинцам и их поклонникам пора посмотреть правде в глаза. По его мнению, в момент, когда дружественные России страны подрывают европейское единство в отношении войны, Украина "должна быть реалистичной" относительно своих перспектив возвращения оккупированных территорий.

"Самым вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории окажется под российской оккупацией, временно" , - сказал Павел.

Добавив, что это временное может длиться годами.