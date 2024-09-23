Зеленський у Нью-Йорку обговорив із Шольцом наближення миру в Україні

Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом наближення справедливого миру в Україні у межах зустрічі у Нью-Йорку.﻿ Про це президент повідомив у своєму Телеграмі.

"Зустрівся з Олафом Шольцом. Говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим. Головне – зберігати єдність. Наша Формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший Саміт миру. Готуємо зараз другий. Це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи" , - написав Зеленський.

Зеленський висловив вдячність Німеччині за підтримку.