Зеленский в Нью-Йорке обсудил с Шольцом приближение мира в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом приближение справедливого мира в Украине в рамках встречи в Нью-Йорке. Об этом президент сообщил в своем Телеграмме.
"Встретился с Олафом Шольцом. Говорили о том, как сделать справедливый мир ближе. Главное – сохранять единство. Наша Формула мира создана именно для этого, и мы провели успешный первый Саммит мира. Готовим сейчас второй. Это реальная площадка, чтобы гарантировать полное восстановление безопасности для Украины и всей Европы", - написал Зеленский.
Зеленский выразил благодарность Германии за поддержку.
"Вместе мы спасли тысячи жизней и точно можем дать больше силы и безопасности для всей Европы", - подчеркнул он.