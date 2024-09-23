Зеленский в Нью-Йорке обсудил с Шольцом приближение мира в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом приближение справедливого мира в Украине в рамках встречи в Нью-Йорке. Об этом президент сообщил в своем Телеграмме.

"Встретился с Олафом Шольцом. Говорили о том, как сделать справедливый мир ближе. Главное – сохранять единство. Наша Формула мира создана именно для этого, и мы провели успешный первый Саммит мира. Готовим сейчас второй. Это реальная площадка, чтобы гарантировать полное восстановление безопасности для Украины и всей Европы" , - написал Зеленский.

Зеленский выразил благодарность Германии за поддержку.