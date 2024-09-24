Зеленський обговорив з членами Конгресу США "план перемоги"

На полях Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США і розповів їй про свій "план перемоги", повідомляє Українська правда.

В ОП зазначили, що на зустрічі були присутні члени Сенату США Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та член Палати представників Грегорі Мікс.

У повідомленні йдеться про те, що учасники зустрічі окрему увагу приділили "плану перемоги", який уже цього тижня Володимир Зеленський представить президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом кандидатам у президенти.

"Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску Росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень Путіна" , – заявив Зеленський.

Крім того, Зеленський детально розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області, потреби українських воїнів і важливість вчасного постачання оборонних пакетів.

Під час зустрічі також обговорили перспективи реалізації проєктів із відбудови. Напередодні зими одним із ключових напрямів є посилення української енергетичної системи. Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що важливо посилювати санкції проти РФ.