Зеленский обсудил с членами Конгресса США "план победы"

На полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США и рассказал ей о своем "плане победы", сообщает Украинская правда.

В ОП отметили, что на встрече присутствовали члены Сената США Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс.

В сообщении говорится, что участники встречи особое внимание уделили "плану победы", который уже на этой неделе Владимир Зеленский представит президенту США Джо Байдену, Конгрессу США и обоим кандидатам в президенты.

"Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от любых решений Путина" , – заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский подробно рассказал о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области, потребности украинских воинов и важность своевременной поставки оборонных пакетов.

Во время встречи также обсудили перспективы реализации проектов по восстановлению. Накануне зимы одним из ключевых направлений является усиление украинской энергетической системы. Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что важно усиливать санкции против РФ.