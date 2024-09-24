Ізраїль заявив про ураження близько 1600 об’єктів "Хезболли" у Лівані

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за добу уразила близько 1600 цілей терористичного угрупування "Хезболла", повідомляє Українська правда.

"За минулу добу ЦАХАЛ завдав ударів по приблизно 1600 терористичних цілях "Хезболли" на півдні Лівану і в долині Бекаа" , – йдеться в повідомленні.

Ізраїльські військові зазначили, що завдали ударів по сотнях цілей "Хезболли", включаючи пускові установки, командні пункти і об'єкти терористичної інфраструктури в численних районах на півдні Лівану.

Ці удари ЦАХАЛ здійснює в рамках операції "Північні стріли".