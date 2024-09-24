Израиль заявил о поражении около 1600 объектов "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за сутки поразила около 1600 целей террористической группировки "Хезболла", сообщает Украинская правда.

"За минувшие сутки ЦАХАЛ нанес удары по примерно 1600 террористических целях "Хезболлы" на юге Ливана и в долине Бекаа" , – говорится в сообщении.

Израильские военные отметили, что нанесли удары по сотням целей "Хезболлы", включая пусковые установки, командные пункты и объекты террористической инфраструктуры в многочисленных районах на юге Ливана.

Эти удары ЦАХАЛ осуществляет в рамках операции "Северные стрелы".