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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: wikimedia.org

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 645 150 окупантів, 1400 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 24 вересня склали:

  • особового складу ‒ близько 645 150 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 8800 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17292 (+40) од,
  • артилерійських систем ‒ 18475 (+61) од,
  • РСЗВ ‒ 1198 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 952 (+3) од,
  • літаків ‒ 369 (+0) од,
  • гелікоптерів ‒ 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 15764 (+65),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 25175 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3155 (+10) од.

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