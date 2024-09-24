У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 645 150 окупантів, 1400 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 24 вересня склали:
- особового складу ‒ близько 645 150 (+1400) осіб,
- танків ‒ 8800 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17292 (+40) од,
- артилерійських систем ‒ 18475 (+61) од,
- РСЗВ ‒ 1198 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 952 (+3) од,
- літаків ‒ 369 (+0) од,
- гелікоптерів ‒ 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 15764 (+65),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 25175 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3155 (+10) од.