В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 645 150 оккупантов, 1400 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 24 сентября составили:
- личного состава – около 645 150 (+1400) человек,
- танков ‒ 8800 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17292 (+40) ед,
- артиллерийских систем ‒ 18475 (+61) ед,
- РСЗО ‒ 1198 (+1) ед,
- средства ПВО – 952 (+3) ед,
- самолетов ‒ 369 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 15764 (+65),
- крылатые ракеты ‒ 2595 (+0),
- корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 25175 (+73) ед,
- специальная техника ‒ 3155 (+10) ед.