Close button

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: wikimedia.org

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 645 150 оккупантов, 1400 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 24 сентября составили:

  • личного состава – около 645 150 (+1400) человек,
  • танков ‒ 8800 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17292 (+40) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 18475 (+61) ед,
  • РСЗО ‒ 1198 (+1) ед,
  • средства ПВО – 952 (+3) ед,
  • самолетов ‒ 369 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 15764 (+65),
  • крылатые ракеты ‒ 2595 (+0),
  • корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 25175 (+73) ед,
  • специальная техника ‒ 3155 (+10) ед.

Новости

Популярные темы форума

analytics