Уряд РФ пропонує запровадити відповідальність за "русофобію" для іноземців

Уряд Росії підготував позитивний відгук пропозицію запровадити кримінальну відповідальність за "русофобію" за кордоном. Під русофобією законодавці розуміють дискримінацію російських громадян іноземними посадовими особами чи публічні заклики до неї, повідомляє Радіо Свобода.

У проєкті йдеться також про те, що судити з таких статей російські суди можуть заочно, без присутності підсудних.

В уряді зробили зауваження щодо того, яке покарання пропонується запровадити за цією статтею. У нинішньому проєкті іноземним особам, які будуть визнані винними, планується заборонити "займати певні посади або займатись певною діяльністю" в Росії. У Кабміні вважають, що таке покарання буде важко реалізувати на практиці, оскільки йдеться про мешканців за кордоном.

Пропозиція запровадити кримінальну відповідальність за "русофобію" вже підіймалася наприкінці минулого року. Тоді його підтримала урядова комісія із законопроєктної діяльності. У проєкті статті йдеться саме про дискримінацію громадян та постійних резидентів Росії за кордоном. Покарання за "русофобію" біля Росії не передбачається. Що може вважатися дискримінацією, також пояснюється.

В останні роки, особливо після початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну, представники російської влади заявляють про "русофобію", яка нібито охопила країни Заходу. Президент Росії Володимир Путін неодноразово говорив про так звану "скасування російської культури". Проявами русофобії називають включення тих чи інших осіб у списки санкцій і різні обмеження, що накладаються на громадян Росії за кордоном.

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