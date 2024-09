Правительство РФ предлагает ввести ответственность за "русофобию" для иностранцев

Правительство России подготовило положительный отзыв на предложение ввести уголовную ответственность за "русофобию" за границей. Под русофобией законодатели понимают дискриминацию российских граждан иностранными должностными лицами или публичные призывы к ней, сообщает Радио Свобода.

В проекте говорится также о том, что судить по подобным статьям российские суды могут заочно, без присутствия подсудимых.

В правительстве сделали замечание относительно того, какое наказание предлагается ввести по этой статье. В нынешнем проекте иностранным лицам, которые будут признаны виновными, планируется запретить "занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью" в России. В Кабмине считают, что такое наказание будет трудно реализовать на практике, поскольку речь идёт о проживающих за границей.

Предложение ввести уголовную ответственность за "русофобию" уже поднимался в конце прошлого года. Тогда его поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Речь в проекте статьи идёт именно о дискриминации граждан и постоянных резидентов России за границей. Наказание за "русофобию" на территории России не предусматривается. Что именно может считаться дискриминацией, также не разъясняется.

В последние годы, в особенности после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, представители российских властей заявляют о "русофобии", якобы охватившей страны Запада. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о так называемой "отмене русской культуры". Проявлениями русофобии называют и включение тех или иных лиц в санкционные списки и различные ограничения, накладываемые на граждан России за рубежом.

