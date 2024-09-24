Франція виділить 60 млн євро на підтримку енергетики України

Спецпосланник Франції з питань допомоги та відбудови України П’єр Гайльбронн анонсував виділення 60 млн євро на підтримку української енергетики до кінця цього року, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

Гайльбронн представляв Францію на міністерській зустрічі G7+ з питань енергетичної підтримки в кулуарах Генасамблеї ООН.

"З наближенням зими ситуація критична – ми повинні діяти зараз, щоб швидко знайти конкретні енергетичні рішення. Франція надасть щонайменше 60 мільйонів євро до кінця року", – написав він.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) підтвердили непохитну підтримку України перед обличчям атак РФ на енергетичну інфраструктуру та закликали світову спільноту збільшити допомогу країні.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія намагається вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України напередодні зими, щоб залишити її в темряві і холоді, тому західні союзники Києва повинні активізувати надання Україні засобів протиповітряної оборони.