Франция выделит 60 млн евро на поддержку энергетики Украины

Спецпосланник Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Хайльбронн анонсировал выделение 60 млн евро на поддержку украинской энергетики до конца года, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в соцсети X (Twitter).

Хайльбронн представлял Францию на министерской встрече G7+ по вопросам энергетической поддержки в кулуарах Генассамблеи ООН.

"С приближением зимы ситуация критическая – мы должны действовать сейчас, чтобы быстро найти конкретные энергетические решения. Франция предоставит не менее 60 млн евро до конца года", – написал он.

Как сообщалось, министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) подтвердили непоколебимую поддержку Украины перед лицом атак РФ на энергетическую инфраструктуру и призвали мировое сообщество увеличить помощь стране.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины накануне зимы, чтобы оставить ее в темноте и холоде, поэтому западные союзники Киева должны активизировать предоставление Украине средств противовоздушной обороны.