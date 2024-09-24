У Харкові затримали військовослужбовця ЗСУ, який працював на окупантів

Правоохоронці затримали російського агента — службовця Збройних сил України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Затриманий — нещодавно мобілізований 45-річний мешканець Харкова, якого росіяни завербували у серпні.

"За вказівкою окупантів він мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ. В обмін на це російська спецслужба обіцяла "евакуювати" агента до країни-агресора, де він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України" , — стверджують у відомстві.

За даними слідства, для наведення вогню чоловік позначив локації на гугл-карті та відправив скриншот куратору. Також — провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку росіяни сподівалися обійти під час ракетної атаки. Перед обстрілом військовий мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти — створити для нього "коридор" для перетину лінії фронту.

Чоловіка затримали на етапі підготовки до "евакуації" до РФ. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Військовому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повiдомлялось, знешкоджено групу російських агентів, які готували силове захоплення влади в Одесі.