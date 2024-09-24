В Харькове задержали военнослужащего ВСУ, работавшего на оккупантов

Правоохранители задержали российского агента — служащего Вооруженных сил Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Задержанный — недавно мобилизованный 45-летний житель Харькова, которого россияне завербовали в августе.

"По указанию окупантов он должен был скорректировать воздушный удар по одному из подразделений своей бригады ВСУ. В обмен на это российская спецслужба обещала "эвакуировать" агента в страну-агрессора, где он планировал вступить во вражеское войско и воевать против Украины" , — утверждают в ведомстве.

По данным следствия, для наведения огня мужчина обозначил локацию на гугл-карте и отправил скриншот куратору. Также — провел доразведку вблизи боевых позиций украинской ПВО, которую россияне надеялись обойти во время ракетной атаки. Перед обстрелом военный должен был прибыть в определенное место на передовой, а оккупанты — создать для него "коридор" для пересечения линии фронта.

Мужчину задержали на этапе подготовки к "эвакуации" в РФ. Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Военному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщалось, обезврежена группа российских агентов, готовивших силовой захват власти в Одессе.